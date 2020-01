Ascolti tv, Rai1 vince con la Coppa Italia: bene 'La Pupa e il Secchione e Viceversa'

La partita di Coppa Italia Inter-Cagliari, in onda su Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata di martedì 14 gennaio, con 4.233.000 spettatori e il 16.3% di share. Al secondo posto 'New Amsterdam', su Canale 5, con 2.435.000 spettatori e il 12% di share. Terzo piazzamento per 'La Pupa e il Secchione e Viceversa', su Italia1, che perde qualche punto rispetto all'esordio della settimana scorsa (2.565.000 telespettatori e il 13,07% ) ma registra comunque un buon risultato: 2.179.000 spettatori e l'11% di share.

Ascolti tv di martedì 14 gennaio: prime time

A seguire: 'Amore, Cucina e Curry' su Rai2 (1.577.000 spettatori, share 6.7%), 'DiMartedì' su La7 (1.460.000 spettatori, share 6.7%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (1.095.000 spettatori, share 5.6%), '#CartaBianca' su Rai3 (1.084.000 spettatori, share 5.1%), 'Il Codice Da Vinci' su Tv8 (454.000 spettatori, share 2.2%), 'Stardust' sul Nove (319.000 spettatori, share 1.5%).