Ascolti tv, boom per la Champions su Canale 5 e 'La strada di casa 2' non vola

Esordio amaro per la seconda stagione de 'La strada di casa', che incassa buoni ascolti - ancora però lontani da quelli dello scorso anno - ma si ferma al secondo posto del podio Auditel nella serata di martedì 17 settembre. A dominare gli ascolti del prime time è la vittoria del Napoli sul Liverpool: la partita di Champions League, trasmessa da Canale 5, è stata vista da 4.498.000 spettatori con il 18.63% di share (ed ha totalizzato quasi un altro milione sui canali di Sky).

La prima puntata della fiction di Rai1, invece, con Alessio Boni nei panni del protagonista, ha totalizzato 3.803.000 spettatori e il 16.9% di share. Terzo piazzamento per 'diMartedì' su La7, con 1.516.000 spettatori e il 7.3%, mentre 'Carta Bianca' su Rai3 si colloca al quarto posto con 1.251.000 spettatori e il 6.1% di share.

Ascolti tv di martedì 17 settembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti: 'Il Segreto' e 'Una Vita' su Rete4 (rispettivamente 1.306.000 spettatori, share 5.2%, e 1.035.000 spettatori, share 5.2%), '#Scrivimi Ancora' su Italia1 (1.195.000 spettatori, share 5.2%), 'Una notte al museo 2 - La Fuga' su Rai2 (660.000 spettatori, share 2.8%), 'Il Potere dei Soldi' su Tv8 (336.000 spettatori, share 1.5%), 'Il Supplente' sul Nove (245.000 spettatori, share 1%).

Ascolti tv di martedì 17 settembre: le altre fasce

Vittoria di Rai1 in seconda serata con 'Porta a Porta', dove Bruno Vespa ha ospitato Matteo Renzi, visto da 1.478.000 spettatori con il 16.6% di share. Rai1 ha dominato anche la fascia preserale con 'Reazione a Catena', seguita da 4.040.000 spettatori con il 23% di share. Mentre su Canale 5 'Caduta Libera' ha totalizzato 2.876.000 spettatori e il 17.08% di share. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prima serata, la Rai invece ha vinto in seconda serata e nelle 24 ore.