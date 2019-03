Ascolti tv, le 'Meraviglie' di Alberto Angela: Mediaset alza bandiera bianca

Alberto Angela come Ercole (o come Cristiano Ronaldo, per dirla in termini più moderni). Invincibile. E contro gli invincibili qualcuno preferisce non lottare nemmeno, risparmiando energie, come Mediaset, che a parte l'appuntamento settimanale con 'Le Iene' - ormai fisso il martedì sera - non schiera una vera controprogrammazione. Così, mentre su Canale 5 andava in onda il film 'Benvenuti al Nord', che ha ottenuto 2.200.000 telespettatori e uno share del 10,9%, su Rai 1 'Meraviglie - La penisola dei tesori' conquistava a mani basse il primo posto del podio grazie ai 4.186.000 telespettatori e il 19,35% di share. Un leggero calo rispetto alla prima puntata, la scorsa settimana, ma comunque l'ennesimo risultato da campione per Angela "junior", ormai gigante degli ascolti. Terzo posto per 'Le Iene Show', che su Italia 1 ha totalizzato invece 1.829.000 telespettatori e uno share del 10,94%.

Ascolti tv di martedì 19 marzo: prime time

Appena fuori dal podio Rete 4 che con 'Il Segreto' ha ottenuto 1.803.000 telespettatori e uno share del 7,21% e, a seguire, con 'Una Vita' 1.372.000 e il 6,68%. La replica de 'Il Collegio' su Rai 2 è stata vista da 1.274.000 telespettatori pari al 5,83% di share, mentre 'DiMartedì' su La7 ha totalizzato 1.234.000 telespettatori e uno sharedel 5,94% e '#Cartabianca' su Rai 3 1.165.000 con il 5,66%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time Tv8, che con il film 'Ultimatum alla Terra' ha conquistato 507.000 telespettatori e uno share del 2,2%, e Nove, dove 'Leaving Neverland' è stato visto da 439.000 telespettatori pari al 2% di share.

Ascolti tv di martedì 19 marzo: le altre fasce

Nell'access prime time 'I Soliti Ignoti' di Rai 1 ha interessato 5.058.000 telespettatori con uno share del 20,5%, mentre 'Striscia la Notizia' di Canale 5 è stata vista da 4.426.000 pari al 17,8%. Rai 1 ha vinto anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.903.000 telespettatori e il 25,38% di share, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ne ha totalizzati 3.788.000 pari al 20,09%.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con il 36,69% di share e 9.007.000 telespettatori, e l'intera giornata, con 3.632.000 telespettatori e il 36,47%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata, con il 35,93% di share e 3.943.000 telespettatori.