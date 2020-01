Ascolti tv, boom del Napoli in tv: sorpresa 'La Pupa e il Secchione e Viceversa'

Il Napoli trionfa sul campo e anche in tv. La partita di Coppa Italia Napoli-Lazio, in onda su Rai1, è stata vista da 5.679.000 spettatori, pari al 21.5% di share, conquistando il prime time di martedì 21 gennaio.

Secondo posto per 'New Amsterdam', su Canale 5, con 2.303.000 spettatori e l'11.8% di share, subito dopo 'La Pupa e il Secchione e Viceversa', che con 1.808.000 spettatori e il 9.3% di share continua a dimostrarsi un bel successo per Italia 1.

Ascolti tv di martedì 21 gennaio: prime time

A seguire Rai2 con 'Il fidanzato di mia sorella', che ha totalizzato 1.717.000 spettatori e il 6.9% di share; '#Cartabianca' su Rai3 con 1.390.000 spettatori e uno share del 6.5%; 'DiMartedì' su La7 con 1.415.000 e share del 6.3%; 'Fuori dal Coro' su Rete4 con 1.002.000 spettatori e il 5.1% di share. Infine 546.000 spettatori (share 2.3%) per 'Men in Black 3', in onda su Tv8, e 404.000 spettatori (1.7%) per il film 'Allacciate le cinture' sul Nove.