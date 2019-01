Ascolti tv, flop "Adrian": si mette male per Celentano

L'attesa e l'alone di mistero che ha avvolto per settimane il ritorno in tv di Adriano Celentano non bastano ad "Adrian". Se l'esordio è stato deludente - non solo in termini di ascolti - la seconda puntata non è andata meglio, anzi. Lo show-cartoon del Molleggiato, in onda su Canale 5, ha perso oltre 1 milione di telespettatori e svariati punti di share, crollando sotto i tre milioni e il 13%. Per la precisione "Aspettando Adrian" ha ottenuto 3.965.000 telespettatori e il 15% di share, e nel cartoon 2.887.000 e il 13,26%.

Ad aggiudicarsi gli ascolti della prima serata di martedì 22 gennaio, invece, "Liberi di scegliere", su Rai 1, film con Alessandro Preziosi ispirato alla storia di Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che ha incassato 4.179.000 telespettatori con uno share del 17,67%. Terza posizione per Italia 1 dove il film "Attacco al potere 2" ha totalizzato 1.774.000 telespettatori e uno share del 7,3%.

Appena fuori dal podio Retequattro con "Il Segreto", visto da 1.534.000 telespettatori pari a uno share del 5,83%, seguito a brevissima distanza da "DiMartedì" che su La7 ha ottenuto 1.521.000 telespettatori e uno share del 6,83%. Su Rai 2 il doppio appuntamento con "9-1-1" ha conquistato, nel primo episodio 1.423.000 telespettatori e uno share del 5,31%, e nel secondo 1.477.000 e il 6,13%. A seguire, Rai 3 con "#cartabianca", visto da 1.240.000 telespettatori pari al 5,68% di share. Su Tv8 il film "Revenant - Redivivo" ha interessato 753.000 telespettatori e il 3,5%. Chiude la classifica Nove con il film "Annie - La felicità è contagiosa", visto da 375.000 telespettatori pari all'1,6% di share.

Canale 5 con "Striscia la Notizia" si è aggiudicato per un soffio l'access prime time. Il tg satirico ha infatti ottenuto 5.150.000 telespettatori e uno share del 19,43%, contro i 5.060.000 e il 19,14% de "I Soliti Ignoti - Il ritorno" di Rai 1. Vanno invece allarete ammiraglia Rai gli ascolti del preserale, grazie a "L'Eredità" vista da 5.028.000 telespettatori pari al 23,9%. "Avanti un altro!" su Canale 5 ne ha conquistati invece 4.169.000 pari al 20,3% di share.

Nel complesso le reti della Rai hanno conquistato gli ascolti della prima serata, con 9.413.000 telespettatori e il 35,9% di share, e quelli dell'intera giornata, con 3.951.000 e il 36,16% di share, mentre la seconda serata è andata ai canali Mediaset con 3.661.000 telespettatori e il 31,47% di share.