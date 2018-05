Ascolti tv, Vanessa Incontrada vince di un soffio sul GF

Praticamente un testa a testa. Nella sfida degli ascolti di ieri, martedì 22 maggio, un solo punto percentuale divide Il Capitano Maria, fortunata fiction con Vanessa Incontrada in onda su Rai 1, che totalizza 22.74%, e il Grande Fratello di Barbara d'Urso su Canale 5, "fermo" al 21.81%.

Entrambi i programmi si mantengono stabili rispetto alla media degli ascolti collezionati nel corso delle settimane e, combattendosi l'un l'altro, smorzano i picchi del 25% di share che hanno toccato nelle puntate di maggior successo. Al Capitano della Incontrada, insomma, non riesce il clamoroso sorpasso del Commissario Montalbano, che, a fine aprile (ovvero prima che il GF prendesse il volo) era stato capace di staccare con 7 punti share (e in replica!) il reality show targato Endemol. La d'Urso festeggia via social: "Un risultato pazzesco ieri sera: 22 per cento contro una la finale di una fiction fortissima e contro le trasmissioni di politica in un momento politico così importante.

Tutti gli ascolti di martedì 22 maggio 2018

Su Rai 1 Il Capitano Maria, ultima puntata (live e riassunto), ha registrato 5.620.000 telespettatori, share 22,74%.

Su Canale 5 Grande Fratello ha registrato 3.738.000 telespettatori, share 21,81%.

Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 1.471.000 telespettatori, share 6,48%.

Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato 1032.000 telespettatori, share 3,86% e 981.000, 3,99%.

Su Italia 1 Il film Wolverine: l'immortale ha registrato 1.635.000 telespettatori, share 7,36%.