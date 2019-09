Ascolti tv, 'La strada di casa 2' batte Checco Zalone: Rai1 stravince con la fiction

Ancora una vittoria di Rai1 in prima serata grazie alla fiction, che si conferma uno dei prodotti migliori e di maggior successo di Viale Mazzini. La seconda puntata de 'La strada di casa 2' - serie con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere - ha ottenuto 3.953.000 spettatori e il 17.5% di share, risultando il programma più visto del prime time di martedì 24 settembre. Uno stacco netto da 'Cado dalle nubi', che si piazza al secondo posto. Il film di Checco Zalone, in onda su Canale 5, è stato seguito da 1.910.000 spettatori e il 13.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, 'Logan - The Wolverine' con 1.654.000 spettatori e l'8% di share.

Ascolti tv di martedì 24 settembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: l'incontro di Pallavolo Francia-Italia su Rai2 (1.503.000 spettatori, share 6%), 'diMartedì' su La7 (1.320.000 spettatori, share 6.3%), 'Il Segreto' e 'Una Vita' su Rete4 (rispettivamente 1.470.000 spettatori, share 5.8%, e 1.160.000 spettatori, share 5.5%), '#Cartabianca' su Rai3 (1.138.000 spettatori, share 5.5%), 'Codice Unlocked' su Tv8 (484.000 spettatori, share 2.1%), 'Il Supplente' sul Nove (273.000 spettatori, share 1.1%).

Ascolti tv di martedì 24 settembre: le altre fasce

Vittoria di Rai1 in access prime time con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' che ha conquistato 4.651.000 spettatori e il 18.6%, contro 'Striscia la Notizia' su Canale che ha totalizzato 4.199.000 spettatori e il 16.7% di share. La rete ammiraglia Rai ha primeggiato anche nel preserale con 'Reazione a Catena' che ha ottenuto 4.607.000 spettatori e il 25.7% di share, mentre 'Caduta Libera' su Canale 5 ha registrato 3.354.000 spettatori e il 19.5% di share. In seconda serata, il programma più visto è stato 'Porta a Porta', sempre su Rai1, con 770.000 spettatori e l'8.4% di share.

Complessivamente le rete Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.