Ascolti tv, Canale 5 vince il prime time con la Champions League

Il prime time di martedì 25 febbraio va a Canale 5: 6.406.000 telespettatori e uno share del 23,53% per la partita Napoli-Barcellona, valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'I nostri figli' che ha ottenuto 3.223.000 telespettatori e il 12,96%, mentre al terzo posto Rai2 con la terza puntata di 'Pechino Express le stagioni dell'Oriente', seguita da 2.177.000 telespettatori e uno share del 9,42%.

Ascolti tv di martedì 25 febbraio: prime time

A seguire, su Italia1 il programma 'Le Iene' ha ottenuto 1.549.000 telespettatori e uno share dell'8,94% mentre su Rai3 '#Cartabianca' condotto da Bianca Berlinguer è stato visto da 1.100.000 telespettatori pari al 4,84% di share. Su La7 'DiMartedì' ha interessato 1.041.000 telespettatori (share del 4,45%) mentre su Retequattro 'Fuori dal coro' è stato visto da 971.000 telespettatori (share del 4,61%). Chiudono gli ascolti del prime time il film 'La Tata dei desideri', visto su Tv8 da 465.000 telespettatori (share dell'1,9%) e Il film 'L'amore infedele - Unfaithful', seguito su Nove 273.000 telespettatori (share dell'1,2%) .