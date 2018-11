Ascolti tv: boom per 'L'Amica Geniale', crolla 'Il ristorante degli chef'

Partenza col botto su Rai1 per la serie 'L'Amica Geniale', diretta da Saverio Costanzo e tratta dall'omonimo bestseller di Elena Ferrante: i primi due episodi trasmessi ieri in prima serata hanno conquistato 7.092.000 spettatori e il 29.3% di share, risultando il programma di gran lunga più visto del prime time. Al secondo posto tra gli ascolti di prima serata si è piazzato a grande distanza il film 'Hachiko - Il tuo migliore amico' trasmesso da Canale 5 e visto da 1.846.000 spettatori con il 7.5% di share. Terzo posto per 'Le Iene show' su Italia 1, con 1.789.000 spettatori e il 9.6% di share.

Tutti gli ascolti di lunedì 27 novembre 2018

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ' Il Segreto' su rete4 (1.589.000 spettatori, share 6.5%), 'diMartedì' su La7 (1.423.000 spettatori, share 6.2%), '#Cartabianca' su Rai3 (962.000 spettatori, share 4.2%), 'Il Ristorante degli Chef' su Rai2 (668.000 spettatori, share 2.8%), 'Innocenti bugie' su Tv8 (419.000 spettatori, share 1.7%), 'Ma tu di che segno sei?' sul Nove (281.000 spettatori, share 1.1%). Vittoria di Rai1 anche in access prime time con 'I Soliti Ignoti' su Rai1 che ha ottenuto 5.783.000 spettatori (share 21.8%) contro i 4.330.000 spettatori (share 16.2%) ottenuti da 'Striscia la Notizia' su Canale 5. la rete ammiraglia Rai si è aggiudicata anche il preserale con 'L'Eredità' (4.786.000 spettatori, share 23.7%) che ha battuto 'The Wall' di Canale 5 (3.930.000 spettatori, share 19.9%). Complessivamente le reti Rai prevalgono su quelle Mediaset sia in prime time (con 10.287.000 spettatori contro 7.495.000 spettatori) che in seconda serata (con 4.268.000 spettatori contro 3.782.000) e nelle 24 ore (con 3.949.000 spettatori contro 3.366.000).