Ascolti tv, La Dottoressa "flop" fa ritirata: Barbara d'Urso tanto cuore e poco share

Poker di flop per Barbara d'Urso e la sua amata Dottoressa Giò. La fiction, tornata in prima serata su Canale 5 dopo vent'anni, non ha raggiunto il successo - tanto agognato - di cui ha goduto negli anni '90. Colpa, forse, di una fotografia e una sceneggiatura ferme più o meno a quegli anni, se non fosse per le tematiche, purtroppo, più al passo coi tempi oggi che allora, come la violenza sulle donne, che sta tanto a "cuore" alla protagonista.

Di cuore Carmelita in questa fiction ce ne ha messo tanto - sbandierato in ogni fascia oraria del palinsesto Mediaset che copre - ma non è bastato. Il pubblico è certamente più fedele ai suoi programmi che alla sua fiction, sconfitta nella sfida degli ascolti per quattro settimane di seguito. Non è bastato il cuore, ma non è bastato nemmeno il cambio di palinsesto: passata dal prime time della domenica a quello del martedì - cercando di salvare in extremis la sua reputazione - "La Dottoressa Giò" ha chiuso con l'ennesimo dato negativo. 2.883.000 telespettatori e il 12,02% di share per l'ultima puntata, che chiudono ogni eventuale ipotesi di una nuova stagione. Anche perché di impegni televisivi Barbara d'Urso ne avrà parecchi prossimamente e il nuovo imminente programma, sempre in prima serata Canale 5, potrebbe essere il riscatto da una prova attoriale discutibile.

Ascolti tv di martedì 29 gennaio - La prima serata

Sul podio del prime time con 6.140.000 telespettatori e uno share del 23,41% la partita Milan-Napoli, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, trasmessa su Rai 1. Medaglia d'argento per "La Dottoressa Giò", mentre al terzo posto si piazza "Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti in carcere", lo speciale sulla strage di Erba in onda su Italia 1, che ha totalizzato 1.881.000 telespettatori e il 9,91% di share. Appena fuori dal podio Rai 2 dove il doppio appuntamento con "9-1-1" ha ottenuto 1.790.000 telespettatori e uno share del 6,64% nel primo episodio, e 1.718.000 pari al 7,11% nel secondo. "DiMartedì" su La7 havinto la sfida dei talk del martedì sera 1.666.000 telespettatori e uno share del 7,59%, mentre "#cartabianca" su Rai 3 è stato visto da 1.362.000 telespettatori pari al 6,33%. Retequattro con "La preda perfetta" ha interessato 1.071.000 telespettatori pari a uno share del 4,78%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8, che con il film "Notte prima degli esami" visto da 490.000 telespettatori pari al 2% di share, e Nove, dove il film "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini" ha ottenuto 413.000 telespettatori e uno share dell'1,8%.

Ascolti tv di martedì 29 gennaio - Le altre fasce

Nell'access prime time "Striscia la Notizia" di Canale 5 ha ottenuto 4.548.000 telespettatori e uno share del 17,01%. Il preserale è dominato da "L'Eredità" di Rai 1 con 5.341.000 telespettatori e il 25,69% di share, mentre Canale 5 con "Avanti un altro!" ne ha totalizzati 4.053.000 pari al 19,90%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 10.851.000 telespettatori e il 41,1% di share, e l'intera giornata con 3.939.000 telespettatori e il 37% di share. La seconda serata è andatainvece ai canali Mediaset con 3.848.000 telespettatori e il 34,16% di share.