Ascolti tv, The Voice chiude in bellezza: la vittoria di Simona Ventura

E' stata una stagione di successo per The Voice, ma anche per Simona Ventura, tornata al timone di un programma su Rai 2. E dai numeri si è visto. Il talent è cresciuto rispetto alle ultime edizioni, chiudendo con 1.710.000 telespettatori e il 10,8% di share, registrando un più 0,8% rispetto alla finale del 2018. Un risultato ottimo che dovrebbe valere la riconferma della conduttrice (e anche della giuria).

Il prime time di martedì 4 giugno va comunque a Rai 1 con la seconda e ultima puntata della miniserie 'Volevamo andare lontano - Bella Germania', che ha totalizzato 2.835.000 telespettatori e uno share del 13,74%. Canale 5, invece, con il film 'La casa di famiglia' ne ha ottenuti 2.457.000 pari all'11,41%. Al terzo posto il testa a testa tra 'The Voice' e 'DiMartedì', che su La7 ha registrato 1.773.000 telespettatori e uno share dell'8,7%.

Rai 3 con '#Cartabianca' ha totalizzato 1.146.000 telespettatori e uno share del 5,64%, mentre Italia 1 con il film 'Godzilla' ne ha conquistati 1.116.000 con il 5,52%, e Retequattro con 'Freedom - Oltre il confine', 1.005.000 con il 4,93%. Il film 'A testa alta' sul Nove è stato visto da 448.000 telespettatori pari a uno share del 2%. Tv8 chiude la classifica del prime time con il film 'Mediterraneo', visto da 398.000 telespettatori pari a uno share dell'1,8%.