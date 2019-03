Ascolti tv, di Montalbano ce n'è uno: Camilleri ko contro Zalone in replica

Non è sempre Montalbano per Andrea Camilleri, che con lo spettacolo 'Camilleri presenta - Conversazioni su Tiresia', in onda su Rai 1, non si avvicina nemmeno ai numeri del suo cavallo di battaglia, tantomeno a quelli de 'La stagione della caccia', film tratto dal suo omonimo romanzo e trasmesso - sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini - due settimane fa.

Contro ogni previsione, a conquistare la prima serata di martedì 5 marzo è il film di Checco Zalone 'Sole a catinelle' (non alla sua prima tv) con 3.207.000 spettatori e il 13.7% di share. Lo show dello scrittore, invece, deve accontentarsi del secondo posto con 2.430.000 spettatori e il 9.9% di share. Terzo piazzamento, su Rai 2, per 'Il Collegio' con 2.399.000 spettatori e il 10.4% di share.

Ascolti tv di martedì 5 marzo: prime time

A seguire, tra gli programmi di prime time: 'Le Iene Show' su Italia 1 (2.006.000 spettatori, share 11.5%), 'Il Segreto' su Rete 4 (1.663.000 spettatori, share 6.5%), 'DiMartedì' su La7 (1.309.000 spettatori, share 6%), '#Cartabianca' su Rai 3 (1.093.000 spettatori, share 5.1%), '2012' su Tv8 (400.000 spettatori, share 2%), 'The Counselor - Il Procuratore' sul Nove (300.000 spettatori, share 1.3%).

Ascolti tv di martedì 5 marzo: le altre fasce

In access prime time, su Rai 1 'I Soliti Ignoti' ha ottenuto 5.038.000 spettatori e il 19.6% di share mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha registrato 4.736.000 spettatori e il 18.3% dishare. Vittoria di Rai 1 anche nel preserale, dove 'L'Eredità' ha incassato 5.059.000 spettatori e il 25.7% di share, contro i 3.860.000 spettatori e il 20.1% di share ottenuti su Canale 5 da 'Avanti un Altro!'. In seconda serata il programma più visto è stato 'Porta a Porta' su Rai 1 con 743.000 spettatori e l'8.4% di share.

Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.