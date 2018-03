Ascolti tv, Montalbano in replica supera i 6 milioni e piega Mediaset

Non ce n'è per nessuno. Non importa se in replica, Montalbano riesce sempre a tenere incollati allo schermo milioni di italiani. Oltre 6 milioni ieri sera hanno guardato su Rai 1 l'episodio "Un covo di vipere", il doppio rispetto al film "American Sniper" in onda su Canale 5.

I nuovi episodi, andati in onda le scorse settimane, hanno fatto registrare il record assoluto alla serie tv, ma anche a mamma Rai. "Il Commissario Montalbano" supera perfino "Don Matteo" e conquista il titolo delle fiction più viste di sempre.

Gli ascolti tv di martedì 6 marzo

Rai 1, 6.031.000 spettatori (share 24.8%) per "Il Commissario Montalbano";

Rai 2, 1.727.000 spettatori (share 7.3%) per "Stasera tutto è possibile";

Rai 3, 1.343.000 spettatori (share 5.6%) per "#Cartabianca";

Canale 5, 2.318.000 spettatori (share 10.5%) per "American Sniper";

Italia 1, 1.872.000 spettatori (share 8.1%) per "Harry Potter e i doni della Morte";

La7, 2.170.000 spettatori (share 9.1%) per "DiMartedì"