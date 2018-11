Ascolti tv, en plein per "I Medici": nessun rivale nel prime time del martedì

In calo ma comunque vincente, la fiction "I Medici", in onda su Rai 1, si aggiudica ancora una volta la prima serata del martedì. La quarta e ultima puntata della serie ha totalittato 3.908.000 spettatori e uno share del 16,5%. Su Italia 1 "Le Iene Show", invece, ha realizzato appena il 9,90% di share con 1.845.000 spettatori, mentre su Canale 5 per il film "Vacanze ai Caraibi" gli spettatori sono stati 1.949.000 pari a uno share dell'8,34%.

Ancora bene Amadeus con "Stasera tutto è possibile" su Rai 2, che fa registrare 1599.000 spettatori con il 7,6% di share. Su Rete 4 "Il Segreto" ha totalizzato 1.628.000 spettatori con uno share del 6,78% e su La7 per "DiMartedì" gli spettatori sono stati 1.454.893 con uno share del 6,40%. Su Rai 3 in evidenza anche "#Cartabianca" di Bianca Berlinguer che ha ottenuto 1.192.000 spettatori con uno share del 5,3%. Su Tv8 "Masterchef Italia 7" ha richiamato l'attenzione di 501.000 spettatori con share pari al 2,3%, mentre su Nove il film "Dear John" ha segnato l'1% di share con 256.000 spettatori.

Su Rai 1, in seconda serata, la prima parte di "Porta a Porta" è stata vista da 1.145.000 spettatori con share del 10,2%, mentre la seconda parte ha fatto registrare uno share dell'8,9% con 466.000 spettatori. Sempre grandi ascolti per "L'Eredità", nel preserale di Rai 1, che ha ottenuto 4.647.000 spettatori e il 23% di share, mentre su Canale 5 "Caduta Libera" ha realizzato, nel segmento "Inizia la sfida", 2.864.000 spettatori (18,09%) e nel game 4.231.000 spettatori (21,45%). Nella fascia preserale, invece, il primo gradino del podio è de "I Soliti ignoti - Il ritorno" che ha registrato 4.726.000 e il 18,1% di share. Su Canale 5, infatti, per "Striscia la Notizia" gli spettatori sono stati 4.470.000 e lo share pari al 17,1%. Su La7 "Otto e mezzo" ha incassato 1.868.805 spettatori per uno share del 7,22%.

Nel pomeriggio di Rai 1 da segnalare "Vieni da me" con 1.605.000 spettatori e uno share dell'11,4%, a seguire "Il paradiso delle signore", con 1.262.000 e l'11% e la seconda parte de "La vita in diretta" con 1.911.000 e il 15% di share.

Nel complesso, il Gruppo Rai vince la prima serata con 9.309.000 spettatori e uno share del 35,9%, la seconda serata con 3.939.000 e il 32,3% e l'intera giornata con 3.759.000 e il 36,1%.