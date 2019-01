Ascolti tv, "La compagnia del cigno" fa il bis e batte ancora "Titanic": trionfo Rai

Due su due. "La compagnia del cigno" dilaga e batte per la seconda sera consecutiva "Titanic", che Canale 5 - visto la lunghezza da conciliare con le interruzioni pubblicitarie - ha diviso in due parti. La seconda puntata della nuova fiction in onda su Rai 1, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, ha ottenuto infatti, nel prime time di martedì 8 gennaio, 5.383.000 telespettatorie il 21,96% di share contro i 2.526.000 pari al 10,4% del film di James Cameron. Terzo posto per Italia 1 che con il film "Mechanic: Resurrection" ha conquistato 2.135.000 telespettatori e l'8,53% di share.

Appena fuori dal podio La7 "DiMartedì", visto da 1.668.000 telespettatori pari al 7,30% di share, seguito a breve distanza da Retequattro che con la soap "Il Segreto" ha ottenuto 1.524.000 telespettatori con il 5,68% di share. Su Rai 2 "9-1-1" ha totalizzato, nel primo episodio 1.476.000 telespettatori (5,40%) e nel secondo 1.438.000 con il 5,85%. #Cartabianca su Rai 3 ha segnato invece 1.242.000 telespettatori e il 5,53% di share, mentre il Nove con il film "Mai Stati Uniti" ha conquistato 534.000 telespettatori e uno share del 2,1%. Chiude la classifica del prime time di ieri Tv8 con il film "X-Men - L'inizio", visto da 455.000 telespettatori e uno share dell'1,9%.

Nell'access prime time domina ancora Rai 1 con "I Soliti Ignoti", che ha ottenuto 5.482.000 telespettatori e uno share del 20,44%, mentre "Striscia la Notizia" su Canale 5 ha totalizzato 5.075.000 telespettatori e il 18,78%. Anche nel preserale la vittoria va alla rete ammiraglia Rai che con "L'Eredità" ha conquistato 5.340.000 telespettatori e il 25,29% di share. Su Canale 5 "Avanti un altro!" è stato visto da 4.070.000 telespettatori pari al 19,64%.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 10.371.000 telespettatori e il 38,94% di share, la seconda serata,con 4.170.000 e il 35,41%, e l'intera giornata, con 4.095.000 telespettatori e il 38,23% di share.