Ascolti tv, 'La strada di casa 2' batte Zalone e vince il prime time

Successo inarrestabile per 'La strada di casa 2', che per la quarta settimana consecutiva conquista il prime time del martedì. La fiction di Rai1 è stata vista da 4.162.000 spettatori e il 18.3% di share, staccando di netto il film 'Sole a Catinelle', in onda su Canale 5, che ha totalizzato 2.787.000 spettatori e il 12.2% di share. Ottimo terzo posto per 'Le Iene Show' su Italia 1, con 2.155.000 spettatori e il 13.2% di share.

Ascolti tv di martedì 8 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'DiMartedì' su La7 (1.595.000 spettatori, share 7.5%), '#Cartabianca' su Rai3 (1.151.000 spettatori, share 5.5%), 'Bangla' su Rai2 (1.136.000 spettatori, share 4.7%), 'Una Vita totalizza' su Rete4 (1.127.000 spettatori, share 4.9%), 'The Amazing Spiderman' su Tv8 (578.000 spettatori, share 2.7%), 'Il Supplente' sul Nove (223.000 spettatori, share 0.9%).

Ascolti tv di martedì 8 ottobre: le altre fasce

In access prime time 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 vince con 5.178.000 spettatori e il 20.4% su 'Striscia la Notizia registra una media di 4.837.000 spettatori con uno share del 19%. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che totalizza 4.357.000 spettatori e il 22.9% di share, mentre su Canale 5 'Caduta Libera' registra 3.779.000 e il 20.9% di share. Da segnalare, su Rai2, nella stessa fascia, l'incontro di Calcio Femminile Italia-Bosnia che ottiene 686.000 spettatori e il 5.5% di share. In seconda serata, il programma più visto è 'Porta a Porta' su Rai1 con 813.000 spettatori e il 9.3% di share. Complessivamente le reti Mediaset prevalgono su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.