Ascolti tv, Rai 1 'the Champions': Ajax-Juve sfiora gli 8 milioni, la d'Urso ferma al 13%

La Champions League meglio di Montalbano. Vittoria senza rivali per il match Ajax-Juventus - valido per l'andata dei quarti di finale - in onda mercoledì sera su Rai 1: 7.993.000 telespettatori e uno share del 30% hanno fatto svettare Rai 1 sul podio. A grande distanza Barbara d'Urso con il suo Live, trasmesso su Canale 5, che si è fermata a 2.369.000 telespettatori pari a uno share del 13,2%. Terzo posto per 'Chi l'ha visto?' su Rai 3 che è stato seguito da 2.065.000 telespettatori pari al 9,2% di share.

Ascolti tv di mercoledì 10 aprile: prime time

A seguire, su Italia 1 il film 'Alice in Wonderland' ha totalizzato 1.207.000 telespettatori e uno share del 5,07% mentre su Rai 2 'Il molo rosso' è stato visto da 1.178.000 telespettatori pari a uno share del 4,66%. Su Rete 4, invece, il film 'La frode' è stato seguito da 1.032.000 telespettatori pari a uno share del 4,41%. Su La7 'Atlantide - Berlino 1989 Mexico 2019, Breaking the walls' ha ottenuto 486.000 telespettatori e uno share del 2,18%. Chiudono gli ascolti del prime time 'Masterchef All Stars Italia', che su Tv8 è stato visto da 475.000 telespettatori pari a uno share del 2,1% e il film 'Corpi da reato', in onda su Nove, che è stato visto da 369.000 telespettatori pari a uno share dell'1,6%.

Ascolti tv di mercoledì 10 aprile: le altre fasce

Nell'access prime time su Canale 5 'Striscia La Notizia' ha totalizzato 3.845.000 telespettatori pari a uno share del 14.25%. Nella fascia preserale c'è da registrare il trend vincente de 'L'Eredità' in onda su Rai 1 che, con 4.680.000 telespettatori e il 25,55 di share, ha superato la concorrenza di 'Avanti un altro!' che su Canale 5 si è fermato a 3.693.000 telespettatori pari al 20,64% di share. Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata con 11.908.000 telespettatori e il 44,6% di share, la seconda, con 4.341.000 telespettatori e il 36,8% di share e le 24 ore, con un ascolto medio di 3.917.000 telespettatori e il 38,8% di share.