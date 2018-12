Ascolti tv, Arbore mattatore: boom per "Guarda... Stupisci"

Primo posto dell'Auditel per la partita Young Boys-Juventus, in onda su Rai 1, ma il vero grande risultato a viale Mazzini, per il prime time di mercoledì sera, è l'esordio di Renzo Arbore con "Guarda... Stupisci", in onda su Rai 2. Il programma dedicato alla canzone napoletana - condotto dal cantautore insieme a Nino Frassica e Andrea Delogu - ha ottenuto 2 milioni 603 mila spettatori e uno share del 14,5%, il secondo valore di share più alto della stagione per la rete, dopo Russia-Italia di volley mondiale del 22 settembre scorso. Alle 21.52, sulle battute di Arbore e Frassica è stato raggiunto il picco di oltre 4 milioni di spettatori. 4.393.000 telespettatori e uno share del 17,81%, invece, per la partita trasmessa sulla rete ammiraglia.

Terzo posto per Canale 5, dove il film "Animali fantastici e dove trovarli" è stato visto da 2.352.000 telespettatori con uno share dell'11,76%. Appena fuori dal podio Rai 3 con "Chi l'ha visto?" che ha conquistato 2.020.000 telespettatori e il 9,54% di share. A seguire, Italia 1 che con il film "Il ciclone" ha ottenuto 1.368.000 telespettatori e uno share del 5,95%, mentre Retequattro con "#CR4 La Repubblica delle donne" ha totalizzato 702.000 telespettatori e il 3,58%. Su Tv8 "X Factor 2018" è stato visto da 551.000 telespettatori pari al 2,6%, e La7 con "Atlantide - 12 Dicembre 1969: l'inizio del buio" ha interessato 476.000 telespettatori e l'1,89%. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove che con il film "Tutto può succedere" ha ottenuto 337.000 telespettatori e l'1,6% di share.

Nell'access prime time "Striscia la notizia" su Canale 5 ha totalizzato 4.328.000 telespettatori e uno share del 16,94%. Nel preserale il dominio resta invece a Rai 1 che con "L'Eredità" ha conquistato 4.408.000 telespettatori e il 22,52% di share, contro i 3.663.000 parial 19,11% di "The Wall" su Canale 5.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 10.383.000 telespettatori e il 41,31% di share, la seconda serata, con 4.746.000 e il 41,82%, e l'intera giornata con 4.001.000 telespettatori e il 39,32% di share.