Ascolti tv, Rai1 vince con la Coppa Italia: netto lo stacco da 'Chi vuol essere milionario'

Il prime time di mercoledì 12 febbraio va a Rai1 grazie alla semifinale di Coppa Italia Inter-Napoli, che ha totalizzato 6.859.000 telespettatori e uno share del 26,37%. Segue a molta distanza Canale 5 con 'Chi vuole essere milionario', visto da 2.225.000 telespettatori pari al 12,89%. Terzo gradino del podio a 'Chi l'ha visto?' che su Rai3 ha conquistato 2.002.000 telespettatori e il 9,28% di share.

Ascolti tv di mercoledì 12 febbraio: prime time

A seguire, gli altri programmi della prima serata: su Italia 1 il film 'The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo' (1.492.000 telespettatori, share 6,82%); su Rai 2 il film 'La risposta è nelle stelle' (1.342.000 telespettatori, share 5,78%); su Tv8 'Italia's Got Talent' (1.297.000 telespettatori, share 5,58%); su Retequattro 'La Repubblica delle donne' (840.000 telespettatori, share 4,22%); su La7 'Atlantide - Corrotti e Prescritti' (492.000 telespettatori, share 2,57%); su Nove 'L'Assedio' (353.000 telespettatori, share 1,5%).