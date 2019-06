Ascolti tv, vince la d'Urso (senza controprogrammazione) e Arbore parte bene su Rai5

In un palinsesto ormai quasi del tutto scarico Barbara d'Urso non molla e va avanti con il suo Live, in onda su Canale 5, conquistando ancora una volta il prime time del mercoledì con 2.876.000 telespettatori e il 19,36% di share. Segue il film su Rai 1 'Un matrimonio da favola' con 2.568.000 telespettatori e uno share del 12,16%, poi Rai 3 che con 'Chi l'ha visto?' ha totalizzato 1.766.000 telespettatori e il 9,23%.

Ascolti tv di mercoledì 12 giugno: prime time

Appena fuori dal podio Rai 2 con il film 'Pompei', visto da 1.356.000 telespettatori pari al 6,41%. Su Italia 1 il film 'Una notte da leoni 2' è stato visto da 1.205.000 telespettatori pari al 5,84% di share, mentre Retequattro con il film 'Hostage' ne ha ottenuti 871.000 con il 4,44%. La7 con 'Atlantide' che al suo interno trasmetteva il film 'Ambrosoli un eroe borghese' ha conquistato 654.000 telespettatori e uno share del 2,98%, seguita dal Nove dove la Nations League di Volley Femminile ha ottenuto 349.000 telespettatori e uno share dell'1,7%. Chiude la classifica del prime time di mercoledì 12 giugno Tv8 con il film 'Black Hawk Down', visto da 260.000 telespettatori pari all'1,4% di share.

Ascolti tv di mercoledì 12 giugno: successo di Arbore in seconda serata, 'Realiti' invece non decolla

Esordio super per Renzo Arbore su Rai5, dove è andata in onda la prima puntata di 'Ll'arte d''o sole' - il nuovo programma dello showman dedicato ai 28 anni della sua Orchestra Italiana - visto da circa mezzo milione di telespettatori, con uno share del 2,1%. Un dato che fa della rete la seconda più vista tra i canali tematici del digitale terrestre nel prime time di ieri. "E' stata un'altra serata di grande tv quella che ci ha regalato uno straordinario Arbore – dice il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli – e il pubblico ha premiato un programma che è un atto di amore per Napoli e per la canzone napoletana, capace di superare ogni confine, ma che è anche un'ulteriore prova dell'arte di Renzo, capace di continuare a regalare emozioni. A lui il mio grazie per la sua tv di qualità che fa concretamente cultura".

Fatica invece 'Realiti', il nuovo programma di Rai 2 condotto da Enrico Lucci, scivolato in seconda serata dopo le polemiche sulla prima puntata, che ha ottenuto 426.000 telespettatori e il 3,7% di share (al debutto in prima serata, mercoledì 5 giugno, ne aveva ottenuti 428.000 con il 2,45%).

Ascolti tv di mercoledì 12 giugno: le altre fasce

Nell'access prime time 'Paperissima Sprint' di Canale 5 si è aggiudicata gli ascolti della fascia con 3.505.000 telespettatori e uno share del 16,45%, contro i 3.391.000 e il 15,94% di 'TecheTecheTè' di Rai 1 dedicato ai Ricchi e Poveri. Nel preserale è invece la rete ammiraglia Rai in testa con 'Reazione a catena', vista da 3.460.000 telespettatori pari al 23,5% di share, mentre 'Caduta libera' di Canale 5 ne ha ottenuti 3.063.000 pari al 21,59%.

Nel complesso le reti di Viale Mazzini hanno conquistato la prima serata, con 7.791.000 telespettatori e il 36,26% di share, e l'intera giornata, con il 34,71% e 3.111.000. La seconda serata è andata invece ai canali Mediaset con 4.189.000 telespettatori e il 38,59% di share.