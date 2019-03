Ascolti tv, Alberto Angela delle "Meraviglie": 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1

Un successo annunciato che fa svettare Rai 1 sul podio dell'Auditel nel prime time di mercoledì 12 marzo. Debutto vincente per Alberto Angela, tornato sull'ammiraglia di viale Mazzini con "Meraviglie - La Penisola dei Tesori", un viaggio tra i luoghi più belli e suggestivi d'Italia che nella prima puntata - alla scoperta della città sommersa di Baia - ha conquistato 4.513.000 telespettatori pari al 19,25% di share.

Secondo posto per Rai 2 che con il docu-reality 'Il Collegio' ha ottenuto 2.307.000 telespettatori e il 9,66% di share. Terzo gradino del podio per il film 'Che bella giornata', in onda su Canale 5, visto da 1.993.000 telespettatori pari all'8,49% di share.

Ascolti tv di mercoledì 12 marzo: prime time

Su Rete 4 1.623.000 telespettatori con il 5,98% di share hanno visto 'Il Segreto' e, a seguire, 'Una vita' ha totalizzato 1.294.000 telespettatori e il 5,78%. Tra i talk show del martedì sera ha la meglio La7 con 'DiMartedì', visto da 1.052.000 telespettatori pari a uno share del 4,61% mentre Rai 3 con '#cartabianca' ne ha totalizzati 888.000 con il 3,92%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8 con 'Karate Kid - La leggenda continua', visto da 342.000 telespettatori pari all'1,5% di share, e 'Pizza Hero - La sfida dei forni' sul Nove, che ha ottenuto 143.000 telespettatori e lo 0,5%.

Ascolti tv di mercoledì 12 marzo: le altre fasce

Nell'access prime time domina Rai 1 con 'I Soliti Ignoti' che ha ottenuto 5.056.000 telespettatori e uno share del 18,83%, mentre Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ne ha totalizzati 4.202.000 con uno share del 15,47%. La rete ammiraglia Rai conquista anche gli ascolti del preserale con 'L'Eredità', visto da 4.903.000 telespettatori e il 24,46% di share. Canale 5 con 'Avanti un Altro!' ne ha conquistati invece 3.979.000 pari al 20,35%.

Le reti Rai si sono aggiudicate quindi la prima, la seconda serata e l'intera giornata rispettivamente con 9.597.000 telespettatori e il 35,88% di share, con 4.117.000 e il 34,33%, e con 3.839.000 telespettatori e il 36,16% di share.