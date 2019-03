Ascolti tv, la d'Urso regina dello share: parte bene "Live" ma può fare meglio

Esordio quasi da incorniciare per "Live - Non è la d'Urso", il nuovo programma - o meglio la nuova sfida - di Barbara d'Urso, da anni "relegata" (no stop) al pomeriggio di Canale 5 e con la recente prova in prima serata, nei panni della Dottoressa Giò, che poteva andare certamente meglio. L'ansia da prestazione c'era, come ha ammesso lei stessa alla vigilia del debutto, ma l'ha stravinta offrendo al suo affezionato pubblico esattamente quello che si aspettava, dall'attesissimo, quanto criticato, confronto con Fabrizio Corona all'acceso dibattito sulla maternità con Heather Parisi e la schiera di opinionisti vip, fino all'ospitata, ovviamente "esclusiva", del fratello di Meghan Markle.

Risultato? Il 17,1% di share - il più alto del prime time di mercoledì 13 marzo - con picchi fino al 26% intorno a mezzanotte e mezza, quando ancora mancava circa un'ora alla fine della puntata. Quanto al numero di telespettatori, 2.796.000, non è riuscita però a superare la partita di Champions League Bayern Monaco-Liverpool, in onda su Rai 1, che ne ha conquistati 3.593.000, pari al 14,5% di share. Senza alcun dubbio regina dello share, Carmelita dovrà aggiustare un po' il tiro - tra "cuore" ed "esclusive" - e perché no, provare anche un po' ad alzarlo, cercando di conquistare quella fetta di pubblico che ancora resta a spiare dalla serratura un tipo di tv per certi versi discutibile, ma per altri accattivante e magnetica. Il boom di tweet ne è la prova.

Bel risultato anche per "La Porta Rossa 2", in onda su Rai 2, che si piazza al terzo posto del podio Auditel con 2.641.000 spettatori pari all'11.5% di share, confermandosi una delle fiction più amate anche in questa stagione e che forse meriterebbe il trasloco sulla rete ammiraglia di viale Mazzini.

Ascolti tv di mercoledì 13 marzo: prime time

Su Rai 3 2.203.000 spettatori e uno share del 10,5% per "Chi l'ha visto?", mentre su Rete 4 il film "Out of time" è stato seguito da 776.000 spettatori con il 3,5% di share. 505.000 spettatori (share 2.2%) per "The Mexican – Amore senza la sicura", in onda su La7, su Tv8 "Ex" ha totalizzato 530.000 spettatori con il 2.4%, mentre sul Nove "Storia di una Ladra di Libri" ha raccolto 367.000 spettatori con l'1.7%.