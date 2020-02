Ascolti tv, testa a testa fra Rai1 e Canale5: Montanari su Rai2 fuori dal podio

Testa a testa, nel prime time di mercoledì 19 febbraio, tra Rai1 con il film 'C'est la vie - Prendila come viene', che vince per numero di telespettatori (2.399.000), e Canale 5 con 'Chi vuol essere milionario', in cima per share (12,15%)

Segue a brevissima distanza Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che ha totalizzato 2.227.000 telespettatori e il 10,25% di share. Appena fuori dal podio Rai2 dove il doppio appuntamento con 'Il Cacciatore', la serie tv con Francesco Montanari, che debuttava proprio ieri sera, ha ottenuto 1.773.000 telespettatori e il 6,8% nel primo episodio, e 1.816.000 e l'8,11% di share nel secondo.

Ascolti tv di mercoledì 19 febbraio: prime time

Italia 1 con il film 'Il mistero delle pagine perdute' ha incassato 1.578.000 telespettatori e uno share del 7,21%, mentre 'Italia's Got Talent' su Tv8 ha totalizzato 1.524.000 telespettatori e il 6,5% di share. Su Retequattro 'La Repubblica delle donne' è stato visto da 796.000 telespettatori pari al 4,42% di share, mentre La7 con 'Atlantide - Nanga Parbat, l'ultima sfida' ha interessato 457.000 telespettatori (2,15%). Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con 'L'Assedio' che ha avuto un seguito di 323.000 telespettatori (1,4%).

Ascolti tv di mercoledì 19 febbraio: le altre fasce

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il ritorno' su Rai1 ha ottenuto 5.552.000 telespettatori e il 20,92% di share, mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ne ha totalizzati 4.611.000 pari al 17,32% di share. Anche il preserale ha visto il dominio di Rai1 con 'L'Eredità', seguita da 5.423.000 telespettatori pari al 26,39% di share, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 ne ha raccolti 4.289.000 con il 21,31% di share.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.183.000 telespettatori e il 35,57% di share, e le 24 ore con il 35,59% e 3.737.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 3.987.000 telespettatori e il 33,94% di share.