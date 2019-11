Ascolti tv, vince Rai1 con la serata per il Bambino Gesù: 'Oltre la soglia' crolla

Prove di prime time, prima di Sanremo, per Amadeus. I risultati sono ottimi. 'Una serata di stelle per il Bambino Gesù', in onda su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata di mercoledì 20 novembre, con 2.989.000 spettatori e il 15.9% di share.

Al secondo posto, l'ottimo risultato di 'Chi l'ha Visto?' su Rai3, con 2.477.000 spettatori e l'11.8% di share. Perde ancora punti, invece, la fiction 'Oltre la soglia', che su Canale 5 ha totalizzato 1.820.000 spettatori e l'8.9% di share.

Ascolti tv di mercoledì 20 novembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Iron Man' su Italia 1 (1.730.000 spettatori, share 8%), 'Volevo fare la Rockstar' su Rai2 (1.338.000 spettatori, share 5.9%), 'Lo specialista totalizza' su Rete4 (1.116.000 spettatori, share 5.1%), 'Atlantide - Vietnam, la guerra maledetta' (574.000 spettatori, share 3.2%), 'X Factor 13' su Tv8 (512.000 spettatori, share 2.4%), 'L'Assedio' sul Nove (418.000 spettatori, share 1.8%).