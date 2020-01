Ascolti tv, Rai1 vince (ancora) con la Coppa Italia: stacco netto da 'Chi vuol esser milionario?'

Bis di Rai1, che dopo il boom di ascolti con Napoli-Lazio, vince ancora il prime time grazie alla Coppa Italia: 6.577.000 telespettatori, pari al 24.9% di share, hanno seguito la partita Juventus-Roma.

Uno stacco più che netto con Canale 5, dove 'Chi vuol esser milionario?' ha registrato 2.720.000 spettatori e il 14.6% di share, mentre 'Chi l'ha visto?', su Rai3, ha totalizzato 1.994.000 telespettatori pari ad uno share del 9%.

Ascolti tv di mercoledì 22 gennaio: prime time

A seguire 'L'amica geniale', su Rai2, con 1.680.000 telespettatori e il 6.9% di share; 'Italia's Got Talent', su Tv8, con 1.384.000 telespettatori e il 5.9% di share; 'Jason Bourne', su Italia 1, con 1.309.000 telespettatori e il 5.7% di share; '#CR4 - La Repubblica delle Donne', su Rete4, con 795.000 telespettatori e il 4.4% di share. Infine su La7 616.000 telespettatori (3.2%) per 'Atlantide Speciale - Una Chiesa, due Papi?' e su Nove 341.000 telespettatori (1.4%) per il film 'Shall we dance?'.