Ascolti tv, 'La strada di casa' batte la Champions. Partenza record per 'Il Collegio' su Rai2

'La strada di casa 2', fortunata fiction di Rai1, si aggiudica il prime time di mercoledì 22 ottobre con 3.821.000 spettatori e il 16.1% di share, battendo la partita di Champions League Manchester City-Atalanta, in onda su Canale 5, che si piazza invece al secondo posto.

La vera sorpresa è la partenza de 'Il Collegio'. Ottimo esordio, in prima serata su Rai2, per la quarta stagione del docu-reality con Simona Ventura che ha conquistato 2 milioni e 433 mila spettatori e il 10.7% di share, oltre 4 punti in più rispetto alla prima puntata della scorsa edizione. Inoltre, con più di 302 mila interazioni, al netto degli eventi sportivi, è stato il programma più commentato sui social dell'intera giornata.

Ascolti tv di mercoledì 22 ottobre: prime time

A seguire, in prima serata, 'Le Iene' con 1.897.000 spettatori e il 11.3% di share, poi su La7 'DiMartedì' con 1.226.000 spettatori e uno share del 5%. Su Rete4 'Una vita' ha totalizzato 1.196.000 spettatori con il 5% di share, mentre #Cartabianca su Rai3 è stato seguito da 912.000 spettatori e uno share del 4.2%. Chiudono 'Io e Marley' su TV8 con 294.000 spettatori e l'1.3% di share e il film 'Redemption - Identità Nascoste', sul Nove, con 384.000 spettatori (share 1.6%).