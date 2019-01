Ascolti tv, per fortuna che c'è "Al Ban": Mediaset si riscatta dal flop di Celentano

Al Bano batte Celentano - almeno per l'Auditel - e Mediaset respira. Dopo il flop della seconda puntata di "Adrian", che è crollato al 13% di share dopo un esordio comunque non brillante, la rete ammiraglia di Piersilvio Berlusconi si riscatta con il leone di Cellino. "55 passi nel sole", la prima delle due serate evento con cui il cantante pugliese festeggia i 55 anni di carriera, ha totalizzato 3.368.000 telespettatori e uno share del 18,31%, conquistando la medaglia d'oro degli ascolti di mercoledì 23 gennaio.

Super ospiti, tra cui Lino Banfi e J-Ax, la figlia Cristel nei panni della conduttrice, tutta la famiglia chiamata a rapporto - con tanto di emozionante ricordo di Ylenia - e il palcoscenico condiviso con Romina Power, praticamente il mix perfetto per conquistare un pubblico forse troppo pigro per comprendere la sperimentazione cartooniana di Adriano Celentano, o semplicemente più affezionato alla cara e "vecchia" tv. Fatto sta che Al Bano, piaccia o meno, non delude.

Rai 1 stavolta resta a guardare e si accontenta del secondo posto con i 2.969.000 telespettatori che hanno seguito la docufiction "Figli del destino" e il 12,39% di share. Segue Rai 3, dove "Chi l'ha visto?" ha totalizzato 2.199.000 telespettatori e il 10,07%-

Poi tutti gli altri: su Italia 1 il film "Una spia e mezza" (2.078.000 telespettatori, share 8,88%); su Rai 2 "La Porta Rossa" (1.408.000 telespettatori, share 5,86%); su Retequattro "#CR4 La Repubblica delle donne" (785.000 telespettatori, share 3,88%); su La7 "Giorni di tuono" (554.000 telespettatori, share 2,28%); su Tv8 "Dragon Trainer" (472.000 telespettatori, share 1,9%); su Nove "Clandestino - La mafia albanese" (451.000 telespettatori, share 1,8%).

Ascolti tv di mercoledì 23 gennaio

Nell'access prime time è Rai 1 a dominare con "I Soliti Ignoti - Il ritorno", visto da 5.514.000 telespettatori pari al 20,75% di share. Su Canale 5 "Striscia la notizia'"ha ottenuto invece 5.290.000 telespettatori e uno share del 19,87%. Anche nel preserale è stata Rai 1 a conquistare gli ascolti della fascia con "L'Eredità", seguito da 5.299.000 telespettatori pari a uno share del 25,15%, mentre "Avanti un altro!" su Canale 5 ha totalizzato 4.046.000 telespettatori e il 19,51%.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.582.000 telespettatori e il 36,86% di share, e l'intera giornatacon 4.013.000 e il 36,58%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata grazie a 4.680.000 telespettatori e il 39,11% di share.