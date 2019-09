Ascolti tv, mazzata per Al Bano: 'E' la mia vita' si ferma al 9% di share

Doccia fredda per Mediaset, che incassa una sonora sconfitta nel prime time di mercoledì 25 settembre con il docu-film su Al Bano Carrisi. 'E' la mia vita', in onda su Canale 5, ha totalizzato appena 1 milione 680mila spettatori con il 9,1% di share, numeri deludenti rispetto alle aspettative e al calibro del personaggio, di solito una certezza per gli ascolti dei programmi televisivi. A vincere la prima serata è invece 'Metti la nonna in freezer', film con Fabio De Luigi e Miriam Leone, che su Rai1 è stato visto da 3 milioni 380mila telespettatori, pari a 15,4% di share. Al secondo posto 'Chi l'ha visto?', su Rai3 con 1 milione 799mila spettatori con il 9% di share

Ascolti tv di mercoledì 25 settembre: le altre fasce

Il gradimento di Rai1 ha riguardato anche il day time: 'Uno Mattina' totalizza 868mila telespettatori con il 18,1%; 'Storie Italiane' nel primo blocco si aggiudica il 19,6 (868mila telespettatori) e nel secondo il 15,6 con 882mila telespettatori. Nel pomeriggio 'Vieni da me' è stato seguito da 1 milione 570mila (12,4) per poi passare il testimone a 'La Vita in Diretta' che registra il 14,9 di share (1 milione 486mila telespettatori). Esordio vincente nel preserale per la nuova stagione de 'L'Eredità', condotta per il secondo anno consecutivo da Flavio Insinna che realizza 4 milioni e 10mila spettatori e il 22,1%. E anche l'access prime time è di Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno': a indagare con Amadeus sono stati in 4 milioni 253mila, per uno share del 17,2% . Bene l'informazione del servizio pubblico: il Tg1 delle 20 è stato il più visto con 4 milioni 560mila spettatori (20,6%); il tg2 delle 13 ha totalizzato 1 milione 943mila telespettatori (14,4%) mentre il Tg3 delle 19 è stato seguito da 1 milione 796mila (11,2%), saliti a 2 milioni 452mila (12,7%) con le edizioni dellaTgr. In seconda serata vince, su Rai1, 'Porta a Porta' con 670mila spettatori, pari al 9,8% di share.

Alla somma delle reti Rai è andato il prime time con 8 milioni 368mila spettatori pari al 34,4% di share, la seconda serata con 3 milioni 488mila spettatori pari al 33,1% di share e le 24 ore con 3 milioni 326mila spettatori e uno share del 35,1%.