Ascolti tv, Cenerentola senza rivali: 5 milioni su Rai 1

Dopo "Biancaneve e i sette nani", in onda la sera di Natale, è un altro classico Disney ad aggiudicarsi il prime time di mercoledì 26 dicembre. "Cenerentola", trasmesso da Rai 1, ha ottenuto infatti 5.069.000 telespettatori e uno share del 21,10%. A molta distanza Canale 5 con "Piccole donne", visto da 1.668.000 telespettatori pari al 6,94% di share, in un testa a testa con Italia 1 dove il film Su Italia 1 "Now you see me - I maghi del crimine" ha totalizzato 1.652.000 telespettatori e uno share del 7,53%.

Appena fuori dal podio Rai 2 con "Quel pazzo venerdì", che ha conquistato 1.411.000 telespettatori e uno share del 5,82%, mentre su Retequattro "#CR4 La Repubblica delle donne" è stato visto da 905.000 telespettatori con uno share del 4,63%. Rai 3 con il film "Una notte al museo 2 - La fuga" ha ottenuto 859.000 telespettatori (3,62%), mentre su La7 un classico come "Vacanze Romane" ha totalizzato 721.000 telespettatori e il 3,12% di share. Chiudono la classifica Tv8, dove "Balla coi lupi" è stato visto da 524.000 telespettatori pari al 2,8%, e Nove, che con il film "Babbo Natale non viene da nord" ha registrato455.000 telespettatori e uno share del 2%.

L'access prime time vede in testa Rai1 con "I Soliti Ignoti", visto da 4.779.000 telespettatori pari al 19,95% di share. Canale 5 con "Striscia la Notizia" è stato scelto invece da 3.603.000 telespettatori con il 14,99% di share. Anche nel preserale la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha avuto la meglio: il game show "L'Eredità" ha ottenuto infatti 4.449.000 telespettatori e il 21,71% di share. Canale 5 con "The Wall" ha totalizzato invece 3.354.000 telespettatori e il 16,63% di share.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 8.843.000 telespettatori e il 36,8% di share, la seconda serata, con 3.747.000 e il 31,09%, e le 24 ore con 4.074.000 telespettatori e il 36,46% di share.