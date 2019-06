Ascolti tv, Piero Angela re dell'Auditel: torna e vince la prima serata

Piero Angela è una garanzia. L'amatissimo divulgatore scientifico - che lo scorso dicembre ha compiuto 90 anni - ha vinto il prime time di mercoledì 26 giugno con il suo 'SuperQuark', visto da 2.257.000 telespettatori per uno share del 12,95%. Canale 5 con la prima puntata della serie tv 'Riviera', invece, ha ottenuto 1.880.000 telespettatori e uno share dell'11,40%, mentre Rai 3 con 'Chi l'ha visto?' ha guadagnato il terzo gradino del podio grazie a 1.627.000 telespettatori e il 9,83% di share.

Ascolti tv di mercoledì 26 giugno: prime time

Su Rai 2 il film 'Un'estate in Provenza' ha totalizzato 1.487.000 telespettatori (7,99%), seguito da Italia 1 che con la pellicola 'Amici come noi' ha interessato 1.157.000 telespettatori e uno share del 6,19%. Retequattro con 'Signori si nasce...e noi?' ha ottenuto 997.000 telespettatori e il 5,86%, mentre su Tv8 il film 'A spasso con Daisy' è stato visto da 309.000 telespettatori pari all'1,7%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri La7, che con 'Hawthorne - Angeli in corsia' ha conquistato 293.000 telespettatori e il 2% di share, e Nove con il film 'Una spia non basta', visto da 251.000 telespettatori pari a uno share dell'1,4%.

Ascolti tv di mercoledì 26 giugno: le altre fasce

Nell'access prime time 'TecheTecheTè' ha la meglio su 'Paperissima Sprint'. La trasmissione di Rai 1, infatti, è stata vista da 3.461.000 telespettatori pari al 17,79% di share, contro i 2.961.000 e il 15,22% del programma di Canale 5. Anche nel preserale domina la rete ammiraglia Rai con 'Reazione a Catena' che ha conquistato 3.245.000 telespettatori e il 23,19% di share, mentre 'Caduta Libera! Splash' di Canale 5 ne ha totalizzati 2.826.000 con il 20,87% di share.

Nel complesso i canali della Rai si sono aggiudicati la prima serata, con 7.266.000 telespettatori e il 37,59% di share, la seconda serata con 3.382.000 e il 35,19%, e l'intera giornata con 3.001.000 telespettatori e il 35,66% di share.