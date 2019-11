Ascolti tv, Rai1 vince con Giallini-Gassmann: 'Chi l'ha visto?' batte ancora 'Oltre la soglia'

Rai1 conquista il prime time di mercoledì 27 novembre con 'Se Dio viole', film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann che ha totalizzato 3.063.000 spettatori pari al 13% di share.

Altro grande successo, invece, per 'Chi l'ha visto?' che si piazza al secondo posto con 2.268.000 spettatori e uno share del 10.6%. Niente da fare per la fiction 'Oltre la soglia', in onda su Canale 5, ferma all'8.9% di share con 1.810.000 spettatori.

Ascolti tv di mercoledì 27 novembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti della prima serata, 'La Mummia' su Italia1 con 1.916.000 spettatori e l'8% di share; 'Volevo fare la rockstar' su Rai2 con 1.319.000 spettatori e 5.6% di share; '#CR4 – La Repubblica delle Donne' su Rete4 con 1.100.000 spettatori e il 5.8% di share. Lo 'Speciale TG La7 - Le Tenebre di Bibbiano' è stato visto da 870.000 spettatori con uno share del 3.4%, infine 542.000 spettatori (2.5%) per 'X Factor' su Tv8 e 316.000 spettatori (1.3%) per 'L'Assedio' sul Nove.