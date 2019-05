Ascolti tv, tutti pazzi per Pratiful: Barbara d'Urso vince il prime time

Un altro boom di ascolti per Barbara d'Urso, che dopo la vittoria lunedì sera con il 'Grande Fratello' si aggiudica anche il prime time del mercoledì con il suo Live, ancora una volta dedicato quasi del tutto al caso Pamela Prati. 3.184.000 telespettatori e uno share del 18,97% fanno volare in vetta Carmelita, che sui social ringrazia il pubblico. Al secondo posto Rai 1 con il film 'Nemiche per la pelle', visto da 2.868.000 telespettatori pari al 12,01%, chiude il podio la finale di Europa League, Chelsea-Arsenal, in onda su Tv8 con 2.588.000 telespettatori e il 10,3% di share.

Ascolti tv di mercoledì 29 maggio: prime time

Appena fuori dal podio Rai 3 che con 'Chi l'ha visto?' ha totalizzato 2.133.000 telespettatori e uno share del 9,89%. Rai 2 con il film 'Boston - Caccia all'uomo' ha conquistato 1.341.000 telespettatori e il 5,83% di share, mentre Italia 1 con il film 'Scontro tra titani' ha riunito davanti allo schermo 1.254.000 telespettatori (5,41%). Su Retequattro 'Fredoom - Oltre il confine' è stato visto da 1.042.000 telespettatori (4,92%), mentre 423.000 telespettatori (2,43%) hanno seguito su La7 il film 'Lawrence d'Arabia'. Chiude la classifica del prime time di ieri Nove con il film 'Una bugia di troppo', visto da 368.000 telespettatori con uno share dell'1,5%.

Ascolti tv di mercoledì 29 maggio: le altre fasce

Nell'access prime time domina Rai 1 con 'I Soliti Ignoti - Il ritorno', visto da 4.573.000 telespettatori e uno share del 18,23%, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 4.201.000 telespettatori e il 16,73%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è in testa con 'L'Eredità'. Il game show condotto da Flavio Insinna ha ottenuto infatti 4.264.000 telespettatori e uno share del 23,9% contro i 3.789.000 e il 21,9% di 'Caduta libera' su Canale 5. Nel complesso le reti di Viale Mazzini hanno conquistato la prima serata, con 8.300.000 telespettatori e il 33,4% di share, e le 24 ore, con 3.674.000 e il 36,01%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.464.000 telespettatori e il 36,84% di share.