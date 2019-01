Ascolti tv, l'effetto "nostalgia canaglia" non salva Al Bano: ko con la Coppa Italia

Se la prima puntata di "55 passi nel sole", mercoledì scorso, aveva ottenuto un buon risultato - riscattando di fatto Mediaset dal tonfo di qualche sera prima con "Adrian" - non si può dire lo stesso della seconda. La serata evento per festeggiare i 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi, in onda su Canale 5, ha ottenuto 3.048.000 telespettatori e uno share del 16,06%. Un risultato abbastanza deludente, soprattutto se paragonato ai numeri raggiunti dai Quarti di Finale di Coppia Italia in onda su Rai 1.

La partita Atalanta-Juventus ha totalizzato 7.003.000 telespettatori, con uno share del 26,16%, aggiudicandosi il gradino più alto del prime time di mercoledì 30 gennaio. Secondo posto, appunto, per Al Bano, mentre chiude il podio "Chi l'ha visto?", in onda su Rai 3, seguito da 2.397.000 telespettatori e il 10,74% di share.

Ascolti tv di mercoledì 30 gennaio - La prima serata

Su Rai 2 "La porta rossa" è stato visto da 1.607.000 telespettatori pari a uno share del 6,47%, mentre Italia 1 con il film "Sherlock Holmes" ha ottenuto 1.221.000 telespettatori e uno share del 5,36%. A seguire, Retequattro dove "#CR4 La Repubblica delle donne" ha totalizzato 840.000 telespettatori e il 4,22%. Il film "L'impero del sole" su La7 è stato seguito da 656.000 telespettatori (2,97%) mentre Tv8 con il film "Sette anime" ha interessato 556.000 telespettatori e il 2,3% di share. Chiude la classifica degli ascolti della prima serata Nove con "Clandestino - Il business dei sequestri" visto da 265.000 telespettatori pari all'1,2% di share.