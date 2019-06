Ascolti tv, Conti-Incontrada agguantano la d'Urso: testa a testa tra i Music Awards e Live

Non è stata una passeggiata in discesa mercoledì per Barbara d'Urso, abituata nelle ultime settimane a dei gran successi in prima serata. Testa a testa nella classifica degli ascolti tra il suo Live, in onda su Canale 5, e i Seat Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmessi su Rai 1.

3.030.000 telespettatori e uno share del 19,96% per 'Non è la d'Urso', mentre la prima serata dei famosi premi musicali è stata seguita da 3.294.000 telespettatori, ma con uno share più basso (16,97%). Al terzo posto 'Chi l'ha visto?', su Rai 3, con 1.635.000 telespettatori pari all'8,19% di share, mentre la partita Portogallo-Svizzera di Nations League su Italia 1 ha registrato 1.689.000 telespettatori e uno share del 7,41.

A seguire il film 'Troy' trasmesso da Retequattro ha ottenuto 932.000 telespettatori e uno share del 5,40%, mentre su La7 'Atlantide - Le Grandi Battaglie' è stato visto da 902.000 telespettatori con uno share del 4,45%. Su Tv8 il film 'Revenant' ha totalizzato 456.000 telespettatori e uno share del 2,5%, mentre Rai 2 si classifica al penultimo posto con il 2,45% e 428.000 telespettatori ottenuti da 'Realiti - Siamo tutti protagonisti', al suo debutto. Chiude la classifica Nove con 'Clandestino', che ha totalizzato 210.000 telespettatori e lo 0,9% di share.