Ascolti tv, vince la Champions ma 'La Porta Rossa 2' non scherza mica

La Roma perde in campo ma vince in tv. Su Rai 1 l'incontro di Champions League Porto-Roma, conclusosi con la sconfitta dei giallorossi ai supplementari, ha ottenuto 4.821.000 spettatori e il 20.4% di share risultando il programma più seguito della prima serata di mercoledì 6 marzo. Al secondo posto, su Canale 5, 'Benvenuti al Sud' con 2.923.000 spettatori e il 12.8% di share.

Ottimo risultato per 'La Porta Rossa 2', che si piazza al terzo posto con 2.463.000 spettatori e il 10.4% di share. Numeri importanti per la fiction di Rai 2, a metà fra il poliziesco e il paranormale, che si conferma uno dei prodotti più riusciti anche in questa seconda stagione.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Chi l'ha Visto?' su Rai 3 (2.273.000 spettatori, share 10.3%), 'Sopravvissuto - The Martian' su Italia 1 (1.225.000 spettatori, share 5.9%), 'The Butler - Un Maggiordomo alla Casa Bianca' su Rete 4 (877.000 spettatori, share 4.1%), 'Nomad - The Warrior' su La7 (573.000 spettatori, share 2.4%), 'Amici, amanti e…' su Tv8 (330.000 spettatori, share 1.4%), 'Jumanji' sul Nove (238.000 spettatori, share 1%).