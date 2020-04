Ascolti tv, la finale del Gf Vip vola: Signorini batte Alberto Angela

Il Grande Fratello Vip conquista il prime time di mercoledì 8 aprile. 4.544.000 spettatori pari al 23.17% di share per la finale del reality di Canale 5, che ha visto la vittoria di Paola Di Benedetto e portato Alfonso Signorini sulla vetta della sfida Auditel. Secondo posto per la replica del documentario di Alberto Angela 'Stanotte a San Pietro', che ha totalizzato 3.838.000 spettatori pari al 14.45% di share, terzo piazzamento invece per Italia 1 con 'Brick Mansions' che ha raccolto davanti allo schermo 1.845.000 spettatori per uno share del 6.35%.

Ascolti tv di mercoledì 8 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time, Rai3 con 'Chi l'ha visto' che ha registrato 1.765.000 spettatori pari ad uno share del 6.77%; Rai2 con 'Maltese - Il Romanzo del Commissario', visto da 1.259.000 spettatori pari al 4.49% di share; Rete 4 con 'Speciale Stasera Italia' che ha totalizzato 1.004.000 spettatori con il 3.55% di share; La7 con 'Atlantide', seguito da 661.000 spettatori con uno share del 2.77%. A chiudere Nove con 'Matrimonio a quattro mani' (613.000 spettatori, 2.22%) e Tv8 con 'Antonino Chef Academy' (606.000 spettatori, 2.13%).