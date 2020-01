Ascolti tv, esordio amaro per il Gf Vip: Signorini battuto da 'Heidi' su Rai1

Bene ma non benissimo per il Grande Fratello Vip 4, il primo condotto da Alfonso Signorini dopo la tripletta di Ilary Blasi. L'attesa dell'esordio e il cast (molto forte quest'anno) non sono bastati per vincere la sfida degli ascolti, nonostante Rai1 non avesse una controprogrammazione.

A conquistare il prime time di mercoledì 8 gennaio è il film 'Heidi' con 4.437.000 telespettatori e uno share del 19,73%, contro i 3.405.000 e il 20,14% (più alto perché il 'Gf Vip' va oltre il prime time) del reality di Canale 5. Un risultato che fa ben sperare Milly Carlucci per venerdì, quando il suo Cantante Mascherato - nuovo format in onda su Rai1 - sfiderà proprio il Grande Fratello.

Ascolti tv di mercoledì 8 gennaio: prime time

Italia 1 con il film 'Safe' ha totalizzato invece 1.878.000 telespettatori e uno share del 7,57%. Appena fuori dal podio Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha interessato 1.749.000 telespettatori e il 7,96% di share. A seguire Retequattro con il film 'L'uomo di neve' (910.000 telespettatori, share 4,11%); La7 con 'Speciale Atlantide - A un passo dalla guerra' (660.000 telespettatori, share 3,5%); Tv8 con il film 'The Karate Kid' (393.000 telespettatori, share 1,68%); Nove con il match Valencia - Real Madrid per la Supercoppa di Spagna (357.000 telespettatori, share 1,35%).