Ascolti tv, Michelle Hunziker vince la serata (ma perde spettatori)

Michelle batte Pif...ma non se stessa. Nella serata di ieri, la seconda puntata di "Vuoi Scommettere?", si aggiudica il primo posto tra i programmi più visti, ma perde pubblico rispetto al debutto: in 3.389.000 hanno seguito lo show di Canale 5, per uno share del 18.33%. In seconda posizione "La mafia uccide solo d'estate", fiction di Rai 1, battuta ai valori assoluti (16.8% di share) ma capace di totalizzare comunque più spettatori (3.560.000). La Hunziker (che per la prima volta è andata in onda con la diretta) perde dunque circa 5 punti share e 700mila telespettatori. Terzo piazzamento per "Piazza Pulita" su La7, che vola con 1.484.000 telespettatori e uno share dell'8.4% beneficiando anche del momento politico turbolento.

Tutti gli ascolti di giovedì 24 maggio 2018

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Hawaii Five O' su Rai2 (1.289.000 telespettatori, share 6%), 'The Italian Job' su Rete4 (1.047.000 telespettatori, share 4.8%), 'Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie' su Itali1 (995.000 telespettatori, share 4.8%), 'M' di Michele Santoro su Rai3 (749.000 telespettatori, share 3.3%), 'X - Men 2' su Tv8 (288.000 telespettatori, share 1.4%), 'Fuga in tacchi a spillo' sul Nove (287.000 telespettatori, share 1.2%).

Access prime time, preserale e seconda serata

In access prime, 'Striscia La Notizia' su Canale 5 (con 4.753.000 telespettatori e il 20.1% di share) ha vinto su 'I Soliti Ignoti - Il Ritorno' di Rai1 (con 4.668.000 telespettatori, share 19.8%).

Nel preserale, Rai1 ha avuto la meglio con 'L'Eredità' (3.752.000 telespettatori, share 23.8%) che ha prevalso su 'Caduta Libera' di Canale 5 (3.062.000 telespettatori, share 19.9%).

In seconda serata il programma più visto è stato 'Porta a Porta' su Rai1, con 1.139.000 telespettatori e il 13.3% di share. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time (con 8.272.000 e il 35.23% di share contro 8.057.000 e il 34.32% di share) che in seconda serata (con 3.932.000 e il 34% di share contro 3.527.000 e il 30.49% di share). Mentre la Rai ha totalizzato un ascolto maggiore di Mediaset nelle 24 ore (con 3.418.000 e il 35.6% di share contro 3.273.000 e il 34.09% di share).