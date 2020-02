Ascolti tv, Rai1 fa il pieno con la Coppa Italia: oltre 8 milioni per Milan-Juventus

Un nuovo grande risultato per Rai1 che anche ieri, giovedì 13 gennaio, ha fatto il pieno di ascolti con la partita Milan-Juventus valida per la semifinale di Coppa Italia: 8.095.000 telespettatori e uno share del 30,84% sono i numeri che hanno consegnato ancora la prima serata televisiva all’ammiraglia Rai, ben distanziata dalla concorrenza.

Secondo gradino del podio, infatti, è per Canale 5 che con il film ‘Allied - Un'ombra nascosta’ ha totalizzato 1.946.000 telespettatori e uno share del 9,08%. Al terzo posto Italia1 con 'Le Iene' ha ottenuto 1.664.000 telespettatori e uno share del 9,96%.

Ascolti tv di giovedì 13 febbraio 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 il film 'Love is all you need' ha interessato 1.590.000 telespettatori (share del 6,7%) mentre su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha registrato 1.095.000 telespettatori e uno share del 6,14%. Su La7 il programma 'Piazza Pulita' è stato visto da 877.000 telespettatori con uno share del 4,79%. Su Rai3 l'esordio di Filippo Timi con 'Skianto' ha totalizzato 754mila telespettatori (share del 3,1%). Chiudono gli ascolti del prime time il film trasmesso da Tv8 'Maschi contro femmine', seguito da 510.000 telespettatori (share del 2,19%) e il programma 'Virus - Killer invisibili' che su Nove è stato da 194.000 telespettatori (share dello 0,87%).