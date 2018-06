Ascolti tv, vincono i Mondiali ma la coppia Blasi-Savino delude

Il terzo venerdì sera di giugno, ha dato modo ai telespettatori di scegliere tra il calcio, l’intrattenimento e la politica. E, ad avere la meglio, sono stati i Mondiali di Calcio. La partita Portogallo-Spagna ha tenuto attaccati alla televisione 7.027.000 telespettatori, per il 33,3% di share.

Raiuno ha risposto con la seconda puntata di Ora o mai più, programma condotto da Amadeus che, però, di fronte al grande evento calcistico, poco ha potuto fare. Il risultato portato a casa è stato di 3.709.000 telespettatori, equivalenti al 20,7% di share. Terzo classificato, nel venerdì sera televisivo, Propaganda Live con 1.039.000 telespettatori e il 6,5% di share.

Mediaset, nel complesso bene

Nel complesso i canali Mediaset si sono aggiudicati la prima serata, con un totale di 9.381.000 telespettatori, per il 42,88 per cento di share. Secondo alcuni, però, Canale 5 poteva fare di più, non tanto con il match dei Mondiali, seguito da un buon pubblico, ma con Balalaika, il programma condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi, in onda subito dopo la partita (e cioè dalle 22), che gode di ospiti con un certo seguito, come Belen Rodriguez.

La Rai gioca in difesa

La Rai, comunque, è uscita dignitosamente dal match con Mediaset, resistendo nel prime time di Rai1 con Techetechetè (visto da 3.453.000 telespettatori pari al 15,6% di share) e nel preserale con Reazione a catena (visto da 3.951.000 telespettatori e il 27% di share). Alla Rai è andata anche la seconda serata con 3.605.000 telespettatori e il 32,53% di share.

Tutti gli altri ascolti tv

Retequattro con 'Quarto Grado - Le storie' (976.000 telespettatori, share 5,9%); Italia 1 con 'Lethal Weapon' (890.000 telespettatori, share 5,6%); Rai2 con 'The Gunman' (864.000 telespettatori,share 4,6%); Rai3 con 'La Grande Storia' (761.000 telespettatori, share 3,6%); Tv8 con '4 Ristoranti' (455.000 telespettatori, share 2,2%); Nove con 'I migliori di Fratelli di Crozza' (311.000 telespettatori, share 1,4%).