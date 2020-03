Montalbano torna ancora da vincente: oltre 9 milioni di spettatori per il nuovo episodio

Il ritorno di Montalbano fa il pieno d'ascolto nella serata di lunedì 9 marzo che resterà storica per via dell’entrata in vigore del nuovo decreto volto a rendere tutta l’Italia “zona protetta” al fine di contrastare il contagio da Coronavirus.

Nonostante la partenza ritardata, quasi in seconda serata, dovuta all’edizione straordinaria del Tg1 dedicata alla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, il Commissario più amato della tv ha catalizzato l’attenzione della stragrande maggioranza di telespettatori: 9.377.000 e il 39% di share sono i numeri eccezionali registrati dall’episodio ‘Salvo amato, Livia mia’, (in onda dalle 22.02 alle 24.09) preceduto da 'Camilleri racconta' che ha ottenuto 9.034.000 spettatori e il 29.6% di share.

Nulla ha potuto al confronto, su Canale 5, 'Geostorm', in onda dalle 21.50 alle 24.04, che ha interessato 1.941.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rete4 'Stasera Italia - Speciale Coronavirus' (che ha visto anche il collegamento con Nicola Porro, positivo al Coronavirus) ha ottenuto 2.342.000 spettatori e l'8.5% di share.

Ascolti tv di lunedì 9 marzo 2020

Tra gli altri ascolti di prima serata, 'Tre Uomini e una Gamba' su Italia 1 (1.619.000 spettatori, share 5.8%), 'Grace di Monaco' su Rai3 (604.000 spettatori, share 2.1%), 'Reclaim' su Rai2 (525.000 spettatori, share 2.4%), 'Eden - Missione Pianeta' su La7 (383.000 spettatori, share 1.9%), 'Django Unchained' su Tv8 (411.000 spettatori, share 1.7%), 'Little Big Italy' sul Nove (415.000 spettatori, share 1.4%).