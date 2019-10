Ascolti tv, Montalbano stravince sul gran finale di Temptation Island Vip

Il tempo non affievolisce affatto il fascino che la figura del Commissario Montalbano esercita sul pubblico televisivo italiano e l’episodio trasmesso ieri, lunedì 14 ottobre, in prima serata su Rai Uno conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che le storie basate sui romanzi di Andrea Camilleri sanno rimanere avvincenti, esattamente come una prima tv.

5.330.000, pari a un 24,08% di share, sono stati i telespettatori che hanno seguito la replica dell’episodio 'La danza del gabbiano', dato che ha posto ancora una volta la fiction interpretata da Luca Zingaretti sul podio dei prigrammi più visti della giornata. Secondo posto, a distanza di circa quattro punti di share, l’ultima puntata di 'Temptation Island Vip', visto da 3.363.000 telespettatori (share del 19,37%) che chiude comunque nella media registrata nelle puntate precedenti.

Testa a testa per il terzo gradino del podio: su Italia1 il film 'John Rambo' è stato visto da 1.456.000 telespettatori registrando uno share del 5,99% mentre su Rai2 la quinta puntata dello show 'Stasera tutto è possibile' ha totalizzato 1.424.000 telespettatori e uno share del 6,98%.

Ascolti tv di lunedì 14 ottobre 2019

A seguire, i dati sugli altri programmi della prima serata: fuori dal podio su Rai3 'Indovina chi viene a cena', che è stato seguito da 1.339.000 telespettatori con uno share del 5,09% mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 1.169.000 telespettatori pari a uno share del 6,35%. Su La7 la serie 'Grey's Anatomy' ha ottenuto 577.000 telespettatori e uno share del 2,4%. Su Tv8, invece, il film '007 - Vendetta privata' è stato visto da 300.000 telespettatori (share dell'1,4%) mentre il film 'G.I. Joe - La vendetta' ha ottenuto 292.000 telespettatori e uno share dell'1,3%.