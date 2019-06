Ascolti tv, Conti e Incontrada trionfano con i 'Music Awards'. 'All Together Now' non decolla

E’ Rai1 ad aggiudicarsi il podio degli ascolti tv di giovedì 6 giugno grazie alla seconda serata dei 'Music Awards 2019'. Dopo il testa a testa con Barbara d’Urso della puntata di esordio, stavolta la vittoria del programma sui famosi premi musicali è stata inequivocabile, con la coppia di conduttori Carlo Conti –Vanessa Incontrada che hanno saputo intrattenere 3.157.000 telespettatori, raggiungendo lo share del 16,2%.

Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'All Togheter Now' che ha ottenuto 2.245.000 telespettatori e uno share del 12,83% che conferma l’assenza nel programma condotto da Michelle Hunziker di una spinta coinvolgente del pubblico, in calo di un punto rispetto alla precedente settimana.

Ascolti tv di giovedì 6 giugno 2019

Rai3 con la semifinale di Uefa Nations League tra l'Olanda e l'Inghilterra si piazza al terzo posto dell’elenco dei programmi più visti della serata con 1.791.000 telespettatori (share 8,4%).

A seguire, su Rai2 il film 'Morte sulla scogliera' ha totalizzato 1.422.000telespettatori e uno share dell'8,3% mentre su La7 'PiazzaPulita' è stata vista da 1.110.000telespettatori registrando uno share del 6,66%. Su Italia1 il film 'The Departed - Il bene e il male' èstato seguito da 905.000 telespettatori con uno share del 5,05%. Su Rete4 'Dritto e Rovescio' haottenuto 836.000 telespettatori e uno share del 5,06%. Su Nove 'E' già ieri' è stato visto da 401.000 telespettatori con uno share dell'1,9%, e 'L'ultimo dominatore dell'aria' andato in onda su Tv8 da 392.000 telespettatori con uno share dell'1,9%.