Ascolti tv, la Nazionale femminile trionfa su Rai Uno: è boom per la partita mondiale

L'Italia si appassiona alle sorti della Nazionale femminile di calcio, seguite ieri, martedì 18 giugno, per la prima volta in prima serata su Rai 1, da quasi un terzo della platea televisiva. 6.525.000 sono stati i telespettatori che hanno assistito alla partita del mondiale Italia-Brasile, pari a 29,3% di share: un dato straordinario questo, che ben esprime il gradimento del pubblico sempre più interessato a uno sport che, tradizionalmente declinato al maschile, ora fa scoprire l’entusiasmo di assaporarlo nelle performance delle Azzurre.

Su Canale 5, invece, il film La Scuola più bella del mondo trasmesso in concorrenza alla Nazionale ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share, mentre su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di 1.036.000 spettatori (5.5%). Testa a testa, poi tra Rai3 e La7, con #Cartabianca che ha raccolto davanti al video 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.7% e Speciale L’Aria che Tira che ha registrato 831.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 1.049.000 spettatori con il 5.5% di share, mentre TV8 Piedipiatti ha segnato l’1.4% con 307.000 spettatori. Sul Nove, infine, la prima puntata de La Vacanza Perfetta ha catturato l’attenzione di 299.000 spettatori (1.3%).