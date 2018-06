Ascolti tv, Paola Perego parte bene: 'Non disturbare' convince il pubblico di Rai Uno

E’ partito ieri, in seconda serata su Rai Uno, “Non disturbare”, il primo dei sei appuntamenti di un programma che vede 12 donne protagoniste del mondo del cinema, della televisione, dello spettacolo e della cultura pronte a raccontarsi a Paola Perego.

Decisamente positivo è stato il risultato in termini di numeri e di share registrato nella puntata di esordio con Simona Ventura e Carolyn Smith: il nuovo talk condotto da Paola Perego, ha raccolto 942mila spettatori con il 10,8% di share, nonostante fosse trasmesso in seconda serata e in concorrenza con ‘Tiki Taka Russia' a quota 2 milioni 582 spettatori, pari al 14%.

Tuttavia, come sempre accade in queste “serate mondiali”, anche ieri a fare il pieno di telespettatori è stata la partita 'Iran-Portogallo' che ha portato su Italia Uno 5 milioni 815mila spettatori con share al 25,2%.

Si difende bene anche ‘Tutto può succedere 3’: nonostante la collocazione non proprio felice, nel pieno dello svolgimento dei Mondiali di Russia 2018, il secondo appuntamento della serie tv su Rai Uno dimostra di godere di una radicata fidelizzazione da parte dei fan ormai affezionati alla famiglia Ferraro che ieri sono stati 3 milioni 42mila spettatori (share al 15.1%).

Su Canale 5 Il film 'Il mio grosso grasso Matrimonio Greco 2' ha avuto 2 milioni 9mila spettatori e l'8,8% di share.

Nel preserale di Rai1 sempre bene 'Reazione a catena', con Gabriele Corsi, che ha ottenuto 4 milioni 64mila spettatori con uno share pari al 25,2%. Da segnalare anche nell'access prime time 'Techetechetè' con 3 milioni 260mila telespettatori (13,5% di share).

Le Reti Mediaset nel complesso si sono aggiudicate prima serata e 24 ore con, rispettivamente, 10 milioni 553mila spettatori, pari al 44,22% di share e 3 milioni 437mila spettatori, pari al 36,3% di share. Alla somma delle reti Rai va invece la seconda serata con 3 milioni 343mila spettatori e il 31,55% di share.