Ascolti tv, testa a testa tra Rai1 e Canale5. ‘Pechino Express’ supera la finale de ‘La Pupa e il Secchione’

Testa a testa tra Rai Uno e Canale 5 nella prima serata televisiva di martedì 18 febbraio, con il film tv in onda sul primo canale 'Al Posto Suo', seguito da 3.746.000 spettatori con il 16% di share, e l'incontro di Champions League Atletico Madrid-Liverpool trasmesso dall’ammiraglia Mediaset che ha registrato 3.787.000 spettatori e il 14.8% di share.

Ma il dato rilevante da considerare nella consueta classifica dei programmi più visti della serata è quello relativo a ‘Pechino Express’ che, balzato dal 9.2% della scorsa settimana a un 10.3% della seconda puntata (2.192.000 gli spettatori sintonizzati su Rai Due), mostra un successo crescente e superiore anche alla finale de 'La Pupa e il Secchione e Viceversa' trasmesso da Italia 1 (1.642.000 spettatori, share 8.8%).

Ascolti tv di martedì 18 febbraio 2020

Per quanto riguarda gli altri programmi trasmessi in prima serata, seguono 'DiMartedì' su La7 (1.265.000 spettatori, share 5.7%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (1.076.000 spettatori, share 5.4%), '#Cartabianca' su Rai3 (953.000 spettatori, share 4.4%), 'The Amazing Spider-Man' su Tv8 (511.000 spettatori, share 2.4%), 'Ma tu di che segno 6?' sul Nove (313.000 spettatori, share 1.3%).

In access prime time ennesima vittoria dei 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1, con 5.897.000 spettatori (share 22.1%), mentre su Canale 5 'Striscina la Notizina' (versione ridotta a causa della partita di Champions) ha registrato 4.346.000 spettatori (share 17.2%).