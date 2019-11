Ascolti tv, ‘Pezzi Unici’ parte bene: Rai Uno si aggiudica il podio della prima serata

La domenica televisiva segna un nuovo successo per Rai Uno grazie alla serie tv ‘Pezzi Unici’, partita ieri 17 novembre in prima serata con un alto gradimento in termini di share e numero di telespettatori.

L’esordio della fiction diretta da Cinzia Th Torrini e interpretata da Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e cinque giovani attori emergenti ha conquistato l’attenzione di 4.621.000 spettatori pari al 20% di share, più del doppio rispetto alla concorrenza di Canale 5 che con ‘La Caccia – Monteperdido’ ha raccolto davanti al video 2.117.000 spettatori pari al 9.4% di share.

Buon risultato anche per Rai Due e il suo ‘Che Tempo Che Fa’ con 2.118.000 spettatori (8.4%) e 1.490.000 spettatori (7.8%) con Il Tavolo, e per Le Iene di Italia Uno che hanno intrattenuto 2.229.000 spettatori con il 12.8% di share.

Il pubblico premia la fiction su @RaiUno: la prima puntata di #PezziUnici supera i 4,6milioni di spettatori ed è il programma più visto della prima serata (share 20%).#AscoltiTv pic.twitter.com/lE8DbtDCzY — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 18 novembre 2019





Ascolti tv di domenica 17 novembre 2019

Per quanto riguarda i dati di ascolti degli altri programmi televisivi, su Rai3 Snowden ha raccolto davanti al video 816.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%; su Rete4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo è stato visto da 785.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.311.000 spettatori con il 6.6%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 del Brasile è stato seguito da 1.714.000 spettatori con il 7.3% di share.