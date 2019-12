Ascolti tv, ‘Pezzi Unici’ chiude in bellezza e conferma il successo della serie di Rai1

Chiude alla grande così come era iniziata la serie trasmessa su Rai Uno in prima serata ‘Pezzi Unici’: anche ieri, infatti, domenica 22 dicembre 2019, l’ultima puntata ha confermato il successo dei precedenti sei appuntamenti con un dato che ha sfiorato i cinque milioni di telespettatori. Più precisamente, 4.700.000 sono stati coloro che hanno seguito il finale della fiction diretta da Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto e Irene Ferri, per uno share pari al 22.2 %. Fermo a 2.131.934 spettatori ( 9.75 % di share) il film natalizio in onda su Canale 5 ‘Miracolo nella 34° Strada’. Terzo posto per Rai2 e il talk show di Fabio Fazio ‘Che Tempo che Fa’ con 2.037.272 spettatori e uno share del 8.67 %.

Ascolti tv di domenica 22 dicembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 ‘Le Iene Show’ ha intrattenuto 1.887.000 spettatori con il 10.8% di share, su Rai3 il film della Disney con Amy Adams e Patrick Dempsey, ‘Come d’Incanto’ ha intrattenuto 801.000 spettatori pari ad uno share del 3.43 %. Su Rete4 il film d'avventura Indiana Jones e il Regno del teschio di Cristallo è stato visto da 834.000 spettatori guadagnando il 4.3 % di share. Su La7 il talk show condotto da Massimo Giletti, 'Non è l’Arena – Il Meglio di' ha registrato il 3.78% di share con 718.000 spettatori. Su Tv8 il film ‘Tutti insieme per Natale’ è stato scelto di 298.521 spettatori (share del 1.30%) e su Nove Fratelli d’Italia ha segnato il 1.53 % con 348.158 spettatori.