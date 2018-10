Ascolti tv, Antonella Clerici ce la mette tutta, ma Maria non si batte (almeno per ora)

Ieri, 27 ottobre, è andata in onda la prima puntata di Portobello, il programma storico della tv italiana che da Enzo Tortora è passato nelle mani di Antonella Clerici. Competere con Maria De Filippi e il suo Tu sì que vales non era un’impresa semplice e l’ex conduttrice de La prova del cuoco ce l’ha messa davvero tutta.

La prima puntata di Portobello ha tenuto attaccati allo schermo 4.150.000 telespettatori, pari al 20,17%. Lo stacco è ancora importante rispetto alla rete avversaria, perché Tu sì que vales, su Canale 5, ha conquistato 5.200.000 telespettatori, pari a 28.85% di share. A premiare Portobello, però, sono stati i social, come sottolinea la Rai in una nota: la trasmissione “è stata la più commentata dell'intera giornata su Twitter, con oltre 15 mila interazioni, primo nei trend topic per tutta la durata del programma”.

Ascolti tv, cosa è successo sulle altre reti

Nella prima serata del sabato televisivo, su Raidue sono andati in onda gli episodi di ''N.C.I.S. Los Angeles'' e ''N.C.I.S. New Orleans'', che hanno raccolto rispettivamente 1 milione 102 mila spettatori (con uno share del 4,9) e 1 milione e 31 mila telespettatori (con uno share del 4,7). Su Raitre c’è stato il ritorno di Domenico Iannacone con lo speciale ''I dieci comandamenti'' dal titolo ''Come figli miei'', che ha conquistato 1 milione 68 mila telespettatori pari al 5,2% di share. Il film cult Don Camillo, su Rete 4, è stato gradito da circa 699.000 telespettatori (3.38% di share). Su Italia 1 è andato in onda il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti (940.000 telespettatori pari al 4.33% di share). Su La7 la serie televisiva Little Murders (409.000 telespettatori pari al 3.05% di share). Su TV8 il film Il negoziatore, visto da 278.000 spettatori (1.4% di share). Infine, su Nove, è stato trasmesso il film Blu Profondo (281.000 telespettatori pari all’1.3% di share).