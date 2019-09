Ascolti tv, ‘Un passo dal cielo’ batte ‘Eurogames’ (che promette bene)

Lascia ben sperare in termini di share e appeal sul pubblico televisivo il programma ‘Eurogames’ che ieri ha debuttato su di Canale 5 raggiungendo un buon risultato, per quanto non sufficiente a fermare la potente concorrenza di ‘Un passo dal cielo 5’.

La fiction di Rai1 in onda con la seconda puntata della quinta stagione ha vinto la prima serata con 3.889.000 spettatori e il 18.6% di share, lasciando dietro di sé il nuovo gameshow basato sul format ‘Giochi senza frontiere’ condotto da Ilary Blasi e Alvin, che ha saputo conquistare 3.068.000 spettatori e il 16% di share. Un debutto buono per il programma, molto commentato sui social che hanno posto l’hashtag #Eurogames in cima alle tendenze Twitter e potrebbe rivelare grandi sorprese nelle prossime 5 puntate previste.

Ascolti tv di tutti programmi del 19 settembre 2019

Per quanto rigiuarda gli altri porgrammi, il terzo piazzamento, su TV8, per l'incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir con 1.459.000 spettatori e il 6.2% di share. Quarto posto, su Rai2, per 'Ella & John - The Leisure Seeker' con 1.271.000 spettatori e il 5.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'PiazzaPulita' su La7 (1.030.000 spettatori, share 6%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.002.000 spettatori, share 5.5%), 'Bastardi senza Gloria' su Italia 1 (1.001.000 spettatori, share 5.3%), 'Money Monster - L'Altra faccia del denaro' su Rai3 (839.000 spettatori, share 3.6%), 'Enjoy' sul Nove (392.000 spettatori, share 1.7%).